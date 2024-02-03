Advertisement
HOME FINANCE

Meriahkan Imlek dengan Promo Bloom in Prosperity dari BRI di Seibu

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |08:51 WIB
Meriahkan Imlek dengan Promo Bloom in Prosperity dari BRI di Seibu
Rayakan Imlek, Nikmati promo Bloom in Prosperity dari BRI di Seibu (Foto: Dok BRI)
A
A
A

JAKARTA-Imlek menjadi salah satu perayaan yang ditunggu karena menjadi ajang berkumpul dengan keluarga juga bertukar kado. Salah satu tempat yang bisa menjadi lokasi untuk membeli kado adalah Seibu. Dengan koleksi produk eksklusifnya, Seibu menawarkan berbagai pilihan mulai dari pakaian, kosmetik, hingga perabotan rumah, menjadikan setiap momen belanja menjadi istimewa.

Seibu dikenal sebagai department store dari Jepang yang menyasar segmen premium.  Seibu menawarkan pengalaman belanja yang berkelas dan lengkap. Suasana toko yang elegan dan pelayanan pelanggan yang prima semakin menambah nilai lebih bagi pengalaman berbelanja di Seibu.

Dalam rangka merayakan Imlek, Seibu dan BRI menyajikan promo bertajuk Bloom in Prosperity spesial untuk nasabah BRI yang bertransaksi di EDC BRI. Promo BRI ini menawarkan potongan harga hingga 50% dan voucher belanja hingga Rp1,8 juta. Promo berlaku hingga 11 Februari 2024.

Berikut adalah rangkaian promo BRI di Seibu yang bisa kamu nikmati untuk menambah semarak suasana sambut Imlek:

