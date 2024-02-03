4 Fakta Gaji PNS dan PPPK Naik 8%, Ada yang Sampai Rp7,3 Juta

JAKARTA - Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi mengalami kenaikan pada tahun ini.

Hal ini terjadi seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Adapun besaran gaji PPPK ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.11 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Presiden No.98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia," tulis PP tersebut yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Berikut Okezone merangkum fakta tentang gaji PNS dan PPPK naik, Sabtu (3/2/2024).

1. Besara Gaji PPPK

Meskipun kenaikan gaji PPPK dan PNS pada tahun 2024 sama-sama sebesar 8%, ternyata gaji pokok PPPK lebih besar.

Gaji tertinggi PPPK pada tahun 2024 mencapai Rp7,3 juta, sedangkan gaji tertinggi PNS hanya Rp6,3 juta. Sementara itu, gaji tertinggi TNI dan Polri pada tahun 2024 sama-sama Rp6,4 juta.

2. Gaji PNS terendah hingga tertinggi

Adapun gaji PNS paling kecil untuk Golongan satu Rp1.685.800. Dan tertinggi pada golongan IV sebesar Rp6.373.200.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah umumkan kenaikan gaji PNS 8% di 2024.