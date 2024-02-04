5 Fakta IHSG Sepekan Menguat 1,42% ke Level 7.238

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan naik menjadi 1,42% ke Level 7.238. Data tersebut merupakan akumulasi data perdagangan pada periode 29 Januari sampai dengan 2 Februari 2024.

Berdasarkan data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG pekan ini ditutup menguat sebesar 1,42% menjadi berada pada posisi 7.238 dari 7.137 pada penutupan pekan lalu.

Dikutip Okezone, Minggu (4/2/2024) berikut fakta-fakta mengenai IHSG sepekan.

1. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Penurunan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan sebesar 8,06% menjadi Rp10,49 triliun dari Rp11,41 triliun pada sepekan yang lalu.