Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cegah Bansos Dikorupsi, Ganjar: Bisa Pakai Cash Transfer

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:48 WIB
Cegah Bansos Dikorupsi, Ganjar: Bisa Pakai Cash Transfer
Cara Ganjar Pranowo cegah korupsi bansos (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut Bantuan Sosial (Bansos) bukan untuk perorangan atau kelompok. Hal ini sebagai tanggapan akan adanya masalah pemberian bansos yang disalahgunakan.

Dalam sesi tanya jawab, Ganjar Pranowo Menurut Ganjar, Bansos adakah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya.

"Pak Anis lagi rame kita mau tanya soal bansos karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang perorangan atau kelompok padahal kita masih punya ada data yang tidak valid ada cara penyampaian tidak benar ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau merespon dengan baik ini," papar Ganjar dalam sesi debat kelima capres kelima, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Ganjar juga mempertanyakan bagaimana cara agar bansos tidak akan menimbulkan kecemburuan rakyat kepada capres nomor urut 01 Anies Baswedan.

"Pertanyaan saya kepada Pak Anis adalah menurut Pak Anis kira-kira bagaimana tidak menimbulkan kecemburuan kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat," tanya Ganjar kepada Anies

Ganjar menjelaskan bahwa bantuan tersebut bisa diberikan dengan cara cash transfer agar mengurai adanya potensi korupsi.

"Kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang," jelas Ganjar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement