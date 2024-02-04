Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Pilih Keadilan Sosial Bukan Bantuan Sosial

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |21:34 WIB
Ganjar Pilih Keadilan Sosial Bukan Bantuan Sosial
Ganjar Lebih Pilih Keadilan Sosial daripada Bantuan Sosial. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memilih menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dibanding bantuan sosial (Bansos). Meski bansos merupakan kewajiban negara yang diberikan kepada masayarakat.

“Kami berusul bantuannya ganti aja deh bantuan Kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial,” kata Ganjar usai memberikan pertanyaan kepada Capres Anies Baswedan terkait bansos pada Debat Kelima Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).

Pada kesempatan itu, Ganjar pun setuju dengan Anies Baswedan bahwa dalam pemberian bantuan sosial harus diperbaiki data sosialnya. “Ya kali ini pasti setuju dong karena proses logic, logic thinking-nya adalah datanya diperbaiki, ini yang pernah kita lakukan.”

“Dan ketika kawan-kawan Kades (Kepala Desa) sudah bersusah payah diberikan ke atas balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini,” tambahnya.

