5 Penyakit Tanaman yang Muncul saat Musim Hujan

JAKARTA - Waspadalah terhadap penyakit tanaman yang muncul saat musim hujan. Sebab, Cuaca yang terlalu basah dapat menyebabkan penyakit pada tanaman melalui bakteri dan jamur karena kelembapan pada daun serta sistem akar dalam waktu yang lama.

Selain itu tidak hanya melalui bakteri dan jamur, musim hujan juga dapat di serang dengan hama dan beberapa penyakit khas pada musim hujan. Hal itu penting untuk dijaga mengenai kebutuhan pupuk serta tanaman padi agar produksinya bisa lebih maksimal.

"SobatTani, ternyata musim hujan bukan cuma bikin galau dan baper yang lagi kasmaran aja lhoo. Petani juga bisa galau, kalau tanaman padinya kecolongan kena hama dan penyakit khas musim hujan. Biasanya curah hujan yang tinggi membuat organisme pengganggu tanaman (OPT) berkembang dengan cepat," tulis akun Instagram @bsipkementan.

Dikutip akun Instagram @bsipkementan, Minggu (4/2/2024), adapun beberapa penyakit tanaman yang muncul saat musim hujan sebagai berikut.

1. Wereng

Wereng merupakan hama tanaman padi saat musim hujan. Hal ini terjadi ketika musim hujan, penyinaran matahari berkurang. Akibatnya telur wereng lebih mudah menetas dan populasinya sangat banyak.

2. Sundep

Sundep merupakan hama yang meletakkan telurnya pada pelepah daun pisang setelah menetas larva sundep akan memakan daun padi. Jika hal itu dibiarkan, lama kelamaan hama ini masuk ke batang padi, lalu penggerak batang bagian dalam sehingga menyebabkan jaringan pembuluh batang terpotong.