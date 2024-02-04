Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Fakta Harga Tanah di Ibu Kota Negara Mahal, Ini Perbandingan per Meter di Jakarta Pusat, Utara hingga Selatan

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |04:05 WIB
3 Fakta Harga Tanah di Ibu Kota Negara Mahal, Ini Perbandingan per Meter di Jakarta Pusat, Utara hingga Selatan
Harga Tanah di Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Harga tanah di Ibu Kota Negara baik di Jakarta Pusat, Utara, hingga Selatan, dikenal sebagai daerah dengan harga tanah yang cukup mahal di Indonesia.

Hal itu karena DKI Jakarta yang merupakan ibu kota dari Indonesia yang memiliki sejumlah wilayah elit sehingga harga tanah pun cukup tinggi.

Dirangkum Okezone, Minggu (4/2/2024), 3 fakta Harga Tanah di Ibu Kota Negara mahal serta perbandingan per meter di Jakarta Pusat, Utara hingga Selatan sebagai berikut

1. Segi Lokasi

Faktor yang mempengaruhi perbedaan harga tanah di Jakarta cukup mahal adalah dari segi lokasi, pembangunan infrastruktur, permintaan, inflasi umum dan kondisi perekonomian di Jakarta sendiri.

Terdapat perbandingan harga per meter di Jakarta Pusat, Utara hingga Selatan sebagai berikut

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/470/3183483/sengketa_lahan_jk-QrsE_large.jpg
JK Klaim Punya 5 Bukti Dokumen Kepemilikan Lahan Usai Tanah 16,4 Hektare Diserobot GMTD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802/lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165305/wamen_atr-8kQK_large.jpg
Fahri Hamzah Usulkan Subsidi Tanah, Wamen ATR: Cek Dulu Legalitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/470/3162507/nusron_wahid-BPpC_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf: Pernyataan Semua Tanah Milik Negara Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/470/3162251/nusron_wahid-5h4p_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf soal Pernyataan Semua Tanah Milik Negara, Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160964/fahri_hamzah-HgBh_large.jpg
Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara, Fahri Hamzah: Itu Kabar Baik Sektor Perumahan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement