HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Bansos Jelang Pemilu hingga Anggaran 2024 Naik Rp20 Triliun

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |05:03 WIB
5 Fakta Bansos Jelang Pemilu hingga Anggaran 2024 Naik Rp20 Triliun
BLT dan Bansos cair menjelang Pemilu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Sosial (Bansos) disampaikan akan cair lagi di Februari 2024. Namun, anggaran tersebut ternyata dinyatakan naik hingga Rp20 triliun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Senin (5/2/2024), berikut 5 fakta bansos yang akan cair jelang pemilu dan anggaran yang naik Rp20 triliun.

1. Anggaran Bansos Mencapai Rp496 Triliun

Anggaran untuk bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka tersebut naik Rp20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp476 triliun.

"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun jadi beda Rp20 triliun, ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor tetapi poin saya angka Rp476 triliun tahun lalu dan Rp496 triliun tahun ini," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi baru saja merilis bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima. Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp600 ribu.

Jumlah uang tersebut sebenarnya diberikan untuk periode bulan Januari-Maret. Namun, Jokowi memutuskan pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.

Halaman:
1 2 3
