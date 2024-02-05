Adu Kekayaan Ria Ricis vs Kemal Palevi

JAKARTA - Adu kekayaan Ria Ricis vs Kemal Palevi. Nama Kemal Palevi tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di media sosial karena sang komika menulis cuitan sindiran mengenai perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan.

Ria Ricis dan Kemal Palevi sedang terlibat dalam perdebatan sengit. Keduanya saling membalas postingan di media sosial Twitter atau X, sehingga menarik perhatian banyak orang.

Hal tersebut berawal dari Kemal Palevi Menyinggung Lewat akun X miliknya, Ia menyindir jika perceraiannya dengan Teuku Ryan bakal dijadikan konten oleh Ria Ricis.

“Vlog perceraian Ria Ricis Part 1 sudah tayang belum?” tulis kemal.

Lalu, seperti apakah adu kekayaan Ria Ricis vs Kemal Palevi?

Melansir dari berbagai sumber, Ria Ricis dikatakan masuk dalam daftar YouTuber terkaya di Indonesia, bahkan mengalahkan Baim Wong dan Raditya Dika. Saat ini, kanal YouTube-nya telah memiliki 42,5 jutsubscriber. Angka ini tentu saja jauh lebih banyak daripada jumlah pada tahun 2016 ketika kanal YouTube-nya pertama kali dibuat. Dalam waktu singkat, Ria Ricis telah mencapai kesuksesan yang luar biasa di dunia YouTube.

Ria Ricis juga mendapatkan penghasilan antara 37.000 hingga 592.000 Dolar AS per bulan dari YouTube, yang setara dengan 583 juta hingga 9,3 miliar Rupiah. Dalam setahun, perkiraan pendapatan Ria Ricis bisa mencapai 444.300 hingga 7.100.000.000 Dolar AS, atau setara dengan 70 miliar hingga 111 triliun Rupiah. Selain dari YouTube.