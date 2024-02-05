Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dari Mana Sumber Uang Masyarakat Indonesia untuk Bermain Judi Online?

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:01 WIB
Dari Mana Sumber Uang Masyarakat Indonesia untuk Bermain Judi Online?
Darimana sumber uang masyarakat Indonesia untuk bermain judi online (Foto: Kominfo)
JAKARTA – Dari mana sumber uang masyarakat Indonesia untuk bermain judi online. Berdasarkan hasil survey Jajak Pendapat (Jakpat) sekitar 426 responden sebanyak 81,2% mengaku sumber dana yang mereka gunakan untuk bermain judi online yang berasal dari penghasilan pribadi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 telah terblokir sebanyak 607.064 konten di internet yang bermuatan judi online. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang masih berada di kisaran 206.245 konten terblokir.

Dari mana sumber uang masyarakat Indonesia untuk bermain Judi Online. Berdasarkan hasil survey Jakpat sebanyak 6.1% responden rela meminjam uang ke teman atau saudara, sementara 5.9% memilih untuk menggunakan layanan pinjaman online (pinjol) demi memenuhi hasrat berjudi.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Budi Arie Setiadi menyampaikan kepada publik untuk tidak tertarik bermain judi online, dan kegiatan seperti itu harus dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif untuk negara.

