HOME FINANCE HOT ISSUE

Denmark dan Spanyol Investasi Rp7,9 Triliun Garap Sektor Maritim RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |17:49 WIB
Denmark dan Spanyol Investasi Rp7,9 Triliun Garap Sektor Maritim RI
Denmark dan Spanyol investasi di RI (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Spanyol dan Denmark investasi dengan total USD504 juta atau setara Rp7,93 triliun di sektor maritim. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Denmark sendiri berinvestasi senilai USD145 juta pada tahun 2024 ini untuk mengoperasikan 20 satelit yang dapat memantau langsung aktivitas kelautan di Indonesia.

Menurutnya, investasi untuk pemasangan 20 satelit tersebut menjadi bagian penting untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia, dari aktivitas-aktivitas pelanggaran hukum, seperti pencurian.

"(Satelit) itu akan terus beroperasi 24 jam sesuai wilayah Indonesia untuk bisa memonitor dan meng- capture gitu ya yang terjadi di laut dan ini kita gunakan untuk mengetahui situasi apa yang terjadi," ujar Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Trenggono menjelaskan, pemasangan satelit akan dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tahun ini. Pada tahap pertama pemasangan satelit ditargetkan rampung pada bulan Juni mendatang. "Tahun ini satu, Insyaallah kalau tidak ada alasan Juni sudah selesai," lanjutnya.

Selain itu, Trenggono menjelaskan pihaknya juga menjalin kerjasama dengan negara Spanyol untuk pengadaan 10 unit kapal pengawas laut Indonesia melalui skema pinjaman sebesar USD359 juta.

"Spanyol itu kapal pengawas atau surveillance kita punya underwater, drone untuk bisa mengetahui kalau ada kerusakan pada padang lamun," lanjut Trenggono.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
