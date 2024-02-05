Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anggaran Rp15 Triliun Digelontorkan demi Jalan Mulus di Daerah

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |07:01 WIB
Anggaran Rp15 Triliun Digelontorkan demi Jalan Mulus di Daerah
Presiden gelontorkan anggaran untuk perbaiki jalan di daerah (Foto:Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan dana sekitar Rp15 triliun untuk perbaikan jalan daerah. Hal ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan penyusunan skala prioritas pada program ini akan melibatkan Kementerian PUPR dan Menteri PPN/Kepala Bappenas hingga lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Nanti itu akan berdasarkan SKB antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan PUPR, kita sekarang sedang siapkan, itu untuk tahun 2024 ini sampai akhir Desember," ujar Hedy.

Namun, sudah ada beberapa Daftar Proyek Prioritas (DPP) oleh Kementerian PUPR. Daftar tersebut meliputi;

- Pembangunan jalan dan jembatan Sirombu - Afulu, pulau Nias, Sumatera Utara

- Rekonstruksi Jalan Mirit - Tambakmulyo di Jawa Tengah.

- Pembangunan Jalan Akses Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/470/3098189/rehabilitasi-bendungan-babulu-tingkatkan-suplai-air-ke-sawah-milik-petani-VCUohnyFa4.jpg
Rehabilitasi Bendungan Babulu Tingkatkan Suplai Air ke Sawah Milik Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/470/3096988/kementerian-pu-pastikan-pembangunan-dan-renovasi-stadion-berstandar-tinggi-178IP6Vi4k.jpg
Kementerian PU Pastikan Pembangunan dan Renovasi Stadion Berstandar Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/470/3087147/terbatas-anggaran-cuma-rp4-6-triliun-bangun-infrastruktur-baru-BEoucqVeM6.jpg
Terbatas, Anggaran Cuma Rp4,6 Triliun Bangun Infrastruktur Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082913/menko-ahy-tekankan-pentingnya-teknologi-dalam-sektor-konstruksi-CcXhyg43lO.jpg
Menko AHY Tekankan Pentingnya Teknologi dalam Sektor Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/470/3082903/menko-ahy-ungkap-pentingnya-konstruksi-bagi-pertumbuhan-ekonomi-ri-Gz65akI3ky.jpg
Menko AHY Ungkap Pentingnya Konstruksi Bagi Pertumbuhan Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement