Apakah KPPS 2024 Dapat Seragam?

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:50 WIB
Apakah KPPS 2024 Dapat Seragam?
Apakah KPPS dapat seragam (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah KPPS 2024 dapat seragam? Hingga saat ini belum ada ketentuan khusus mengenai seragam yang harus dipakai oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 227 Tahun 2023, secara umum Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi panitia pemungutan suara adalah kemeja lengan panjang berwarna biru dongker dan celana panjang berwarna coklat khaki.

Apakah KPPS 2024 dapat seragam? Terkait hal tersebut petugas KPPS dapat memakai pakaian yang seragam agar terlihat kompak dan dapat membantu masyarakat dalam lebih mengenali siapa saja yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (8/2/2024), para petugas KPPS dapat memakai atasan berwarna putih dan bawahan berwarna hitam hal itu agar menampilkan kesan yang formal, atasannya bisa berupa kemeja lengan panjang maupun pendek.

Bagi Pria bagian bawah seragam dapat memakai celana panjang berwarna hitam sedangkan wanita dapat memakai celana atau rok berwarna hitam.

Selain itu, Seragam batik juga cocok dipakai oleh petugas KPPS agar terlihat sopan dan menampilkan kesan formal.

