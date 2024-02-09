Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investor Hong Kong Makin Mudah Tanam Modal di RI

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |21:14 WIB
Investor Hong Kong Makin Mudah Tanam Modal di RI
Investor Hong Kong makin mudah investasi di Indonesia (Foto: Okezone)




JAKARTA - Investor asal Hong Kong akan semakin mudah menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini seiring dengan kerjasama antara InvestinAsia menjalin kerja sama dengan Federation of Hong Kong Industries (FHKI).

“Sinergi antara InvestinAsia dan FHKI akan membuka lebih banyak jalan untuk masuknya investasi dan penanaman modal asing asal Hong Kong ke Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak positif pada perkembangan di berbagai sektor industri. Tak hanya itu, kesuksesan dari kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi antara Indonesia dan negara lainnya di kemudian hari,” ungkap Senior Advisor Tim Ahli Menteri Investasi & BKPM RI Anggawira, Jumat (9/2/2024).

Nantinya, InvestinAsia akan memberikan solusi bisnis yang tepat dan legal bagi investor asal Hong Kong untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Kerja sama antara InvestinAsia dan FHKI dimulai bertepatan dengan kunjungan delegasi FHKI dalam rangka “Mission to Indonesia and Thailand 2024” di Event Space vOffice, Centennial Tower, Jakarta Selatan.

Layanan yang tersedia mencakup pengurusan legalitas untuk berbagai bentuk bisnis dan perusahaan, mulai dari Perseroan Terbatas (PT), Penanaman Modal Asing (PMA), Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Virtual Office, Serviced Office, hingga pengurusan berbagai lisensi seperti lisensi BPOM dan lisensi franchise.







