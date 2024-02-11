Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Bansos Beras Dihentikan sampai Pencoblosan 14 Februari 2024

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |04:05 WIB
5 Fakta Bansos Beras Dihentikan sampai Pencoblosan 14 Februari 2024
Bansos Beras Dihentikan Sementara. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dihentikan oleh pemerintah. Kebijakan ini telah dikonfirmasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memberikan instruksi kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai bansos beras yang dihentikan, ditulis pada Minggu (11/2/2024).

1. Pertimbangan Dihentikan

Otoritas akan menyetop sementara waktu distribusi bansos beras 10 kilogram sejak 11-14 Februari 2024. Adapun pertimbangan utamanya adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang mulai digelar pada 14 Februari tahun ini.

“Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024,” ujar Arief saat dihubungi MNC Portal.

2. Dihentikan Sementara

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, tanggal 8-9 Februari 2024 merupakan libur. Kemudian di 10 Februari 2024 terakhir masa kampanye dan 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan.

"Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," jelas Arief kepada Okezone.com.

3. Penyaluran akan Segera Dilakukan Kembali

Arief menjelaskan dirinya mengakui bahwa penyaluran bantuan pangan sangat diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, Arief menegaskan bahwa penyaluran akan segera dilakukan kembali pada 15 Februari 2024.

“Menegaskan bahwa program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184346/blt-saF4_large.png
Begini Cara Memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang Belum Kunjung Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement