Intip Pekerjaan Yudha Arfandi Pacar Tamara Tyasmara yang Tenggelamkan Anaknya

JAKARTA - Yudha Arfandi pacar Tamara Tyasmara merupakan tersangka kasus yang menenggelamkan anaknya. Pasalnya, banyak saksi dan rekaman CCTV di tempat kejadian.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan kekasih Tamara Tyasmara, Yudha Arfandi sebagai tersangka. Beberapa netizen pun penasaran mengenai sosok pacar Tamara Tyasmara itu, salah satunya pekerjaan.

Dikabarkan ternyata Yudha Arfandi merupakan seorang pengusaha kaya yang dekat dengan Raffi Ahmad. Sayangnya, minimnya informasi terkait latar belakang pacar Tamara Tyasmara ini.

Sebagai informasi, Yudha Arfandi diyakini telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan Raden Andante Khalif Pramudityo meninggal dunia, karena tenggelam di kolam renang. Bocah 6 tahun itu menghembuskan napas terakhir lantaran tenggelam saat berenang di kolam air Tirtamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Kala itu Dante berenang ditemani dengan orang dewasa kepercayaan sang ibu dan satu anak seumurannya.