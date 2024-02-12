Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Pekerjaan Yudha Arfandi Pacar Tamara Tyasmara yang Tenggelamkan Anaknya

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |05:22 WIB
Intip Pekerjaan Yudha Arfandi Pacar Tamara Tyasmara yang Tenggelamkan Anaknya
Ilustrasi Pkerjaan Yudha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Yudha Arfandi pacar Tamara Tyasmara merupakan tersangka kasus yang menenggelamkan anaknya. Pasalnya, banyak saksi dan rekaman CCTV di tempat kejadian.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan kekasih Tamara Tyasmara, Yudha Arfandi sebagai tersangka. Beberapa netizen pun penasaran mengenai sosok pacar Tamara Tyasmara itu, salah satunya pekerjaan.

Dikabarkan ternyata Yudha Arfandi merupakan seorang pengusaha kaya yang dekat dengan Raffi Ahmad. Sayangnya, minimnya informasi terkait latar belakang pacar Tamara Tyasmara ini.

Sebagai informasi, Yudha Arfandi diyakini telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan Raden Andante Khalif Pramudityo meninggal dunia, karena tenggelam di kolam renang. Bocah 6 tahun itu menghembuskan napas terakhir lantaran tenggelam saat berenang di kolam air Tirtamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Kala itu Dante berenang ditemani dengan orang dewasa kepercayaan sang ibu dan satu anak seumurannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement