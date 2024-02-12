Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Simak Ya! Deretan Bisnis yang Menguntungkan di Tahun Naga Kayu 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |06:17 WIB
Simak Ya! Deretan Bisnis yang Menguntungkan di Tahun Naga Kayu 2024
Bisnis di Tahub Naga Kayu (Foto: MPI)
Ahli Feng Shui Erwin Yap memberikan gambaran mengenai Tahun Naga Kayu ekonomi lebih bagus dari Kelinci Air tahun lalu.

JAKARTA - Ahli Feng Shui Erwin Yap memberikan gambaran mengenai Tahun Naga Kayu ekonomi lebih bagus dari Kelinci Air tahun lalu. Selain itu, Erwin juga memberikan gambaran bisnis yang akan berkembang dan naik daun di Tahun Naga Kayu 2024.

Tahun Naga Kayu memiliki elemen pembawa hoki, yaitu logam, akan lebih 'cuan' pada bidang hukum atau militer. Orang-orang yang bergerak di bidang hukum, di tahun naga kayu ini akan menjadi lebih banyak orderannya.

"Untuk regulasi ekonomi kan juga banyak dibutuhkan hukum-hukum," kata Erwin, dikutip dari Antara.

Adapun individu yang berbisnis logam seperti bahan bangunan terbuat dari logam, penjual logam, gadget, mobil, dan perhiasan akan bagus peruntungannya di tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan elemen kayu, akan lebih semarak di tahun ini, menjadikan bidang logam akan banyak diperlukan dalam tahun Naga.

