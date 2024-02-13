Ini Biang Kerok Beras Langka di Minimarket

JAKARTA - Kelangkaan Beras kembali terjadi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan alasan Kelangkaan Beras terjadi disebabkan belum masuknya masa panen raya yang diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

"Kelangkaan beras jenis premium di minimarket yang banyak dikeluhkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir," ujar Eli, Selasa (13/2/2024).

Eli melanjutkan kelangkaan Beras menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

"Berkurangnya aktivitas pedagang akibat adanya libur panjang dan masa pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras," kata Eli.

Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi permintaan pangan khususnya beras oleh masyarakat yakni dengan menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta melalui kerjasama Pemerintah Pusat dan antar pelaku usaha (B2B) serta mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya.