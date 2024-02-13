Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Biang Kerok Beras Langka di Minimarket

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |06:54 WIB
Ini Biang Kerok Beras Langka di Minimarket
Beras Langka di Minimarket. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kelangkaan Beras kembali terjadi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan alasan Kelangkaan Beras terjadi disebabkan belum masuknya masa panen raya yang diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

"Kelangkaan beras jenis premium di minimarket yang banyak dikeluhkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir," ujar Eli, Selasa (13/2/2024).

Eli melanjutkan kelangkaan Beras menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

"Berkurangnya aktivitas pedagang akibat adanya libur panjang dan masa pengisian ulang pihak ritel terhadap stok beras," kata Eli.

Langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi permintaan pangan khususnya beras oleh masyarakat yakni dengan menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta melalui kerjasama Pemerintah Pusat dan antar pelaku usaha (B2B) serta mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185408/beras-kDRo_large.jpg
Kronologi 250 Ton Beras Impor Ilegal Thailand Masuk RI Lewat Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185393/mentan-dSnu_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181947/beras-rblG_large.jpg
Bapanas Ingatkan Pedagang Jangan Naikkan Harga Beras Seenaknya, Tak Sesuai HET Izin Dicabut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement