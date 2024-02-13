PTPS dan KPPS Gajinya Berapa?

JAKARTA - PTPS dan KPPS gajinya berapa? Pemilihan umum (pemilu) semakin dekat, semua kelompok yang bertugas untuk pemilu sudah mulai menjalankan agendanya masing-masing.

Dengan begitu, PTPS dan KPPS gajinya berapa? Perlu diketahui, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) merupakan petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

Sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan badan ad hoc yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. KPPS bertugas menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilu.

Berdasarkan rangkuman Okezone, Selasa (13/2/2024), ketetapan surat Menteri Keuangan Nomor: 5/5715/MK.302/2022. Sesuai beleid tersebut, gaji Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan di Pemilu 2024 naik menjadi berkisar antara Rp750.000 hingga Rp1.000.000.

Sedangkan untuk gaji KPPS, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022. Pada tahun ini, gaji ketua KPPS 2024 adalah Rp1,2 juta (Pemilu 2024) dan Rp900 ribu (Pilkada 2024).

Sementara gaji anggota KPPS 2024 naik menjadi Rp1,1 juta (Pemilu 2024) dan Rp850,000 (Pilkada 2024).