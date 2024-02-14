Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Listrik Tanpa Kedip saat Pemilu 2024, Pasokan Batu Bara Cs ke Pembangkit Aman

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |11:52 WIB
JAKARTA - Subjolding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan seluruh pasokan energi primer ke pembangkit listrik berjalan aman.

Kesiapan pasokan energi primer ini untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan per tanggal 11 Februari 2024, seluruh stok batubara secara umum berada di atas 20 Hari Operasi Pembangkit (HOP). Tak hanya itu, seluruh energi primer baik itu gas maupun BBM dalam posisi yang aman.

"Kami memastikan seluruh pasokan energi primer ke pembangkit terjaga dengan baik. Kami mendukung skema anti blackout dengan pasokan sumber energi yang andal," kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (14/2/2024).

 BACA JUGA:

