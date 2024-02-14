Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemilu 2024, Mendag Harap Isu Kecurangan Harus Diakhiri

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |11:59 WIB
Pemilu 2024, Mendag Harap Isu Kecurangan Harus Diakhiri
Mendag Zulhas Nyoblos Pemilu 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan selesai mencoblos di TPS 179, Balai Warga RW 16, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Zulhas mengharapkan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini berjalan lancar. Isu-isu tentang kecurangan, terangnya, perlu segera diakhiri.

"Kita bisa lihat Pemilu sangat terbuka, jujur, dan adil. Saya berharap isu-isu kecurangan dan lain-lain, sudah harus diakhiri," ujarnya, Rabu (14/2/2024).

Dia menyebut, Pemilu tahun ini cukup lancar. Dirinya pun meminta masyarakat tetap kondusif menghadapi perhitungan suara.

Diketahui Zulhas datang bersama istri mengenakan kemeja biru muda ditemani sejumlah kerabat, termasuk anak, dan menantu.

Zulhas juga terlihat menyapa dan berbincang bersama warga.

"Alhamdulillah semuanya lancar, semoga bisa kondusif terus ke depan," terangnya.

Pantauan di lokasi, Zulhas, sapaan akrabnya, masuk TPS pada pukul 10:15 WIB.

"Alhamdulillah semuanya lancar, semoga bisa kondusif terus ke depan," kata Zulhas.

