Harapan Sri Mulyani ke Presiden Terpilih: Jaga Kepercayaan Rakyat dan Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia.

“Jaga amanah, jaga kepercayaan rakyat, jaga Indonesia, jaga perekonomian kita. Itu adalah suatu tugas dan kewajiban,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, usai menyalurkan suara di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024).

Menurut dia, pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk latihan bagi demokrasi untuk menguji semua pilihan rakyat.

Bila sistem dan proses demokrasi dilaksanakan dengan baik, akan menghadirkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada terjaganya perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, dia berharap demokrasi dapat terjaga dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Pokoknya ini kepercayaan rakyat. Kalau sistem bagus, proses bagus, masyarakat percaya, insya Allah hasilnya akan baik, ekonominya juga baik,” ujar Menkeu.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.