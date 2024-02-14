Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penetapan Pemenang Lelang Tol Getaci Diumumkan Tahun Ini

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |19:37 WIB
Penetapan Pemenang Lelang Tol Getaci Diumumkan Tahun Ini
Pemenang lelang tol getaci diumumkan tahun ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemenang lelang Proyek Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) Segmen Gedebage - Ciamis akan diumumkan 2024. Hal ini ditegaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Penetapan pemenang lelang ditargetkan tahun ini," ujar Basuki, Rabu (14/2/2024).

Dia mengatakan bahwa Kementerian PUPR terus mendorong terkait lelang proyek Tol Getaci yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Saya kemarin kebetulan rapat pimpinan (rapim) dan tanya satu per satu, mengenai Tol Getaci kita lagi kayak market sounding. Kita sedang mendorong," ujar Basuki.

Sebagai informasi, Kementerian PUPR mengungkapkan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) dapat terkoneksi secara bertahap hingga Yogyakarta dalam rencana induk atau masterplan.

Kendati demikian, pembangunan jalan tol ini dilakukan secara bertahap dengan pembangunan Tol dari Yogyakarta ke New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) Kulonprogo dan pembangunan Tol Getaci dilakukan dari Gedebage sampai ke wilayah Ciamis terlebih dahulu.

