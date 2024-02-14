Menteri Basuki Titipkan Proyek Infrastruktur Ini ke Presiden Terpilih

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap pemimpin Indonesia yang baru nanti dapat meningkatkan infrastruktur air, sanitasi dan konektivitas bagi masyarakat.

"Untuk hidup layak itu harus ada air dan sanitasi, tapi untuk makmur itu konektivitas. saya kira dua hal tersebut," kata Basuki di TPS 161 Kemang Pratama Bekasi, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).

Dia mempelajari negara-negara maju bahwa untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat dibutuhkan air dan sanitasi.

Contohnya negara seperti Portugal sudah memberikan layanan air minum kepada 99% penduduknya.

"Jadi kalau untuk layak itu air dan sanitasi. kalau di Indonesia air dan sanitasi untuk (mengatasi) stunting. Sedangkan untuk mencapai kemakmuran rakyat maka dibutuhkan konektivitas," kata Basuki dilansir Antara.