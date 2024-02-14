Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cium Surat Suara Capres di TPS, Menteri Basuki: Saya Semalam Tahajud

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:54 WIB
Cium Surat Suara Capres di TPS, Menteri Basuki: Saya Semalam Tahajud
Cium Surat Suara Capres di TPS, Basuki: Saya Tahajud (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 161 Perumahan Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Usai menyoblos, Basuki mencium surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum dimasukkan ke kotak suara.

Hal tersebut, dikatakan Basuki bagian dari doa agar Indonesia diberikan pemimpin yang terbaik untuk selanjutnya. Terutama dalam untuk mendorong pembangunan infrastruktur ke depannya.

"(Sempat cium surat suara kenapa) Saya semalam sudah tahajud betul, supaya diberikan yang terbaik," ujar Basuki di lokasi, Rabu (14/2/2024).

Pantauan MNC Portal, Basuki datang memberikan hak suaranya bersama anak dan istrinya sekitar pukul 12.06 WIB mengenakan batik motif berwarna hitam dan menggunakan topi.

Pada kesempatan tersebut, Basuki juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan Daftar Pemilih Khusus, sehingga mendapati jadwal pencoblosan pada siang hari, setelah para Daftar Pemilih Tetap (DPT) rampung dikerjakan.

"Ini kan saya pindah ke sini, saya DPK (daftar pemilih khusus) masuknya, mulainya jam 12 siang. Kan rumah lama itukan digusur, terus pindah ke sini, jadinya DPK," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)

