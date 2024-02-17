Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Moms, Yuk Ajak Si Kecil ke Kidzania! Ada Promo BRI

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |10:50 WIB
Moms, Yuk Ajak Si Kecil ke Kidzania! Ada Promo BRI
Ilustrasi bermain bersama anak (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA-Ada banyak cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung proses belajar anak. Salah satunya mengajak si kecil bermain sambil belajar di Kidzania.

Mengusung konsep edutainment, theme park yang dirancang untuk anak usia 2-19 tahun ini dibangun menyerupai sebuah replika kota kecil, lengkap dengan jalan raya serta fasilitas kota seperti rumah sakit, supermarket, salon, theater, hingga pabrik.

Jadi, taman bermain indoor ini memang cocok untuk Anda yang ingin memperkenalkan berbagai macam profesi ke anak-anak sejak dini. Apalagi, Kidzania memiliki lebih dari 100 profesi yang bisa dicoba oleh si kecil.

Nah Moms, bila masih bingung, berikut ini lima rekomendasi permainan edukasi yang ada di Kidzania.

1. Acting Academy

Anak suka bermain peran atau memerankan suatu karakter?

Yuk, ajak ke ke Acting Academy dan wujudkan impian anak untuk menjadi aktor atau aktris. Di sini, si kecil bisa belajar akting dan mengekspresikan dirinya, mendorong keberanian dengan tampil di depan penonton, dan bertemu teman-teman baru.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/11/3186680//pnm_hijaukan_negeri-5aD7_large.jpeg
Komitmen PNM Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Harapan dari Akar Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement