Moms, Yuk Ajak Si Kecil ke Kidzania! Ada Promo BRI

JAKARTA-Ada banyak cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung proses belajar anak. Salah satunya mengajak si kecil bermain sambil belajar di Kidzania.

Mengusung konsep edutainment, theme park yang dirancang untuk anak usia 2-19 tahun ini dibangun menyerupai sebuah replika kota kecil, lengkap dengan jalan raya serta fasilitas kota seperti rumah sakit, supermarket, salon, theater, hingga pabrik.

Jadi, taman bermain indoor ini memang cocok untuk Anda yang ingin memperkenalkan berbagai macam profesi ke anak-anak sejak dini. Apalagi, Kidzania memiliki lebih dari 100 profesi yang bisa dicoba oleh si kecil.

Nah Moms, bila masih bingung, berikut ini lima rekomendasi permainan edukasi yang ada di Kidzania.

1. Acting Academy

Anak suka bermain peran atau memerankan suatu karakter?

Yuk, ajak ke ke Acting Academy dan wujudkan impian anak untuk menjadi aktor atau aktris. Di sini, si kecil bisa belajar akting dan mengekspresikan dirinya, mendorong keberanian dengan tampil di depan penonton, dan bertemu teman-teman baru.