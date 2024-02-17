6 Fakta Beras Langka di Supermarket

JAKARTA - Masyarakat saat ini mengeluhkan terjadinya kelangkaan beras kemasan (premium) di minimarket. Hal tersebut disebabkan belum masuknya masa panen raya yang diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Adanya laporan tersebut membuat pihak Perum Bulog bertindak dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 4 ribu ton pada Senin 12 Februari. Hal ini guna menekan harga beras.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai beras langka di supermarket, ditulis pada Sabtu (17/2/2024).

1. Penyebab Kelangkaan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati dalam keterangannya, menjelaskan terjadinya kelangkaan beras di minimarket modern disebabkan belum masuknya masa panen raya (diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024).

Menurut Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, kelangkaan beras premium di ritel-ritel modern disebabkan tingginya harga beras di produsen, sehingga banyak peritel memilih tidak memasok beras premium ke ritelnya.