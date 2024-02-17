Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Beras Langka di Supermarket

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |03:46 WIB
6 Fakta Beras Langka di Supermarket
Fakta Beras Langka di Minimarket (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat saat ini mengeluhkan terjadinya kelangkaan beras kemasan (premium) di minimarket. Hal tersebut disebabkan belum masuknya masa panen raya yang diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Adanya laporan tersebut membuat pihak Perum Bulog bertindak dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 4 ribu ton pada Senin 12 Februari. Hal ini guna menekan harga beras.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta mengenai beras langka di supermarket, ditulis pada Sabtu (17/2/2024).

1. Penyebab Kelangkaan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati dalam keterangannya, menjelaskan terjadinya kelangkaan beras di minimarket modern disebabkan belum masuknya masa panen raya (diperkirakan baru akan terjadi pada pertengahan Maret 2024).

Menurut Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, kelangkaan beras premium di ritel-ritel modern disebabkan tingginya harga beras di produsen, sehingga banyak peritel memilih tidak memasok beras premium ke ritelnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185408/beras-kDRo_large.jpg
Kronologi 250 Ton Beras Impor Ilegal Thailand Masuk RI Lewat Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185393/mentan-dSnu_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton di Aceh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement