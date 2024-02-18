Advertisement
HOME FINANCE

Percepatan Tanam, Kementan Intervensi Pompa Sawah Bera di Sumedang dan Subang

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |15:02 WIB
Percepatan Tanam, Kementan Intervensi Pompa Sawah Bera di Sumedang dan Subang
Kementerian Pertanian percepat tanam padi untuk genjot produksi beras (Foto: Dok Kementerian Pertanian)
A
A
A

SUMEDANG - Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan percepatan tanam padi untuk menggenjot produksi beras. Termasuk di sawah-sawah bera di Kabupaten Sumedang dan Subang, Jawa Barat akan diintervensi.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, pada Desember 2023 lalu telah dilakukan penanaman padi di lahan seluas 1,5 juta hektare dan pada Januari 2023 seluas 1,7 juta hektare. Dan pada pada Februari ini akan ada penanaman seluas sekitar 1 juta hektare sampai 1,5 juta hektare.

"Kita tingkatkan produksi, sehingga stok beras cukup, jangan sampai kita kekurangan pangan dan kita bisa mewujudkan cita cita besar kita menjadi pengendali pangan dunia”, ujar Mentan Amran, Minggu (18/2/2024).

 BACA JUGA:

Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menjelaskan, gambaran umum pertanaman padi nasional berdasarkan Siscrop 15-30 Januari 2024 terdapat Luas Tanam 3.510.665 ha dengan Luas Bera 1.259.810 ha. Sedangkan gambaran umum pertanaman di Jawa Barat berdasarkan Siscrop 15-30 Januari 2024 terdapat Luas Tanam 398.701 ha dengan Luas Bera 154.999 ha.

"Kalau di gambaran umum pertanaman di Kabupaten Subang ini berdasarkan Siscrop 15-30 Januari 2024 terdapat Luas Tanam 47.856 ha dengan Luas Bera 27.320 ha," ungkap Ali Jamil.

Dalam kunjungannya ke Desa Pada Asih, Kec.  Conggeang l, Kabupaten Sumedang, Ali Jamil mengatakan, sawah-sawah bera ini akan dilakukan intervensi untuk percepatan tanam. Kementan mendorong petani untuk memanfaatkan sumber-sumber air untuk percepatan tanam.

Halaman:
1 2
