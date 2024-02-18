Wall Street Dipengaruhi Laporan Pendapatan Nvidia Pekan Depan

JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street pekan depan dipengaruhi laporan pendapatan dari produsen chip Nvidia (.NVDA) yang dapat menjadi bukti keberanian salah satu nama terpanas di pasar. Hal itu karena demam kecerdasan buatan (AI) telah membantu mendorong kenaikan saham-saham AS dalam beberapa bulan terakhir.

Kegembiraan atas potensi bisnis AI telah meningkatkan saham Nvidia lebih dari 46% sejak 1 Januari.

Peningkatan kapitalisasi pasarnya sebesar USD570 miliar lebih dari tiga kali lipat nilai pasar Intel (INTC.O), membuka tab baru. Saham Nvidia, yang chipnya dianggap sebagai standar emas di industri AI, melonjak hampir 240% pada tahun 2023.

Keuntungan produsen chip ini menyumbang lebih dari seperempat kenaikan S&P 500 tahun ini. Indeks acuan naik hampir 5% tahun ini, setelah optimisme terhadap AI membantu mendorong indeks naik 24% pada tahun 2023.

Kini menjadi perusahaan paling bernilai ketiga di Wall Street setelah Apple (AAPL.O) dan Microsoft (MSFT.O), Nvidia juga menjadi pemimpin industri kecerdasan buatan.

Saham lain yang berfokus pada AI telah melonjak tahun ini, termasuk Super Micro Computer Inc (SMCI.O), yang naik 182% year-to-date, dan Arm Holdings, naik hampir 71%.

“Ketika orang mengatakan bahwa pasar berjalan baik tahun ini, yang mereka maksudkan adalah teknologi berjalan dengan baik, dan Nvidia adalah inti dari hal tersebut,” kata Kepala Strategi Pasar Truist Advisory Services, Keith Lerner, dilansir dari Reuters, Minggu (18/2/2024).

“Ada kegembiraan dalam AI dan jika optimisme tersebut tidak dipenuhi oleh pendapatan maka Anda akan melihat hal tersebut akan berdampak dengan cepat dan membebani sentimen,” ujarnya.

Nvidia akan merilis hasil pendapatan kuartalan pada 21 Februari. Wall Street memperkirakan pendapatan sebesar USD4,56 per saham, dan peningkatan pendapatan kuartalan menjadi USD20,378 miliar dari USD6,05 miliar tahun lalu, menurut perkiraan rata-rata dari 33 analis, berdasarkan data LSEG.

Mengingat ukuran perusahaan dan pentingnya kisah AI, hasil Nvidia dapat menjadi sangat penting untuk sentimen pasar, kata Kevin Landis, manajer portofolio di Firsthand Capital.

“Setiap kali terjadi reli pasar saham yang besar, selalu ada saham favorit yang memimpinnya,” kata Landis yang menyesal menjual sahamnya di Nvidia tahun lalu. “Sulit untuk tidak melihat ke Nvidia dan melihat… hal itulah yang mendorong psikologi pasar secara keseluruhan.”

Tidak mengherankan jika para pedagang bersiap menghadapi pergerakan besar pada saham perusahaan. Opsi Nvidia menentukan harga ayunan sekitar 11% di kedua arah menyusul hasilnya, menurut data dari layanan analisis opsi ORATS.

Data ORATS menunjukkan bahwa ini merupakan ekspektasi pergerakan opsi terbesar yang telah diperkirakan oleh para pedagang sebelum pendapatan Nvidia selama tiga tahun terakhir dan jauh di atas pergerakan pendapatan rata-rata saham sebesar 6,7% selama periode tersebut.

Ahli Strategi Investasi Senior Bank Wealth Management AS, Tom Hainlin mengatakan pembaruan positif terhadap prospek perusahaan Nvidia dapat memicu lebih banyak optimisme AI dan memperpanjang reli pasar yang telah terkonsentrasi pada kelompok saham megacap Magnificent Seven, di mana Nvidia adalah salah satu anggota grupnya.