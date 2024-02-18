Anggaran PSSI Tertinggal Jauh, Vietnam-Thailand Tembus Rp1 Triliun

JAKARTA - Ketua PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan anggaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tertinggal jauh dengan organisasi atau asosiasi serupa di negara lain.

Kata Erick, anggaran PSSI masih di level miliaran Rupiah. Sementara pendanaan organisasi sepak bola di negara lain berada di angka triliunan Rupiah. Tiga negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, dan Thailand.

Erick menyebut, dana asosiasi sepak bola Jepang mencapai Rp3,4 triliun dan di Vietnam dan Thailand sebesar Rp1 triliun. Karena itu, bila dibandingkan dengan anggaran PSSI masih sangat jauh nominalnya.

“Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang, kalau Jepang itu kurang lebih angkanya USD 170 (juta) atau Rp3,4 triliun, jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand itu sudah di angka Rp1 (triliun),” ujar Erick saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (18/2/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menawarkan bantuan pendanaan untuk PSSI. Erick menyebut, bantuan pendanaan pemerintah baru berupa tawaran saja, sehingga masih akan ditindaklanjuti kedepannya.

Adapun dana yang rencananya diajukan PSSI sebesar Rp 250-500 miliar. “Kemarin pak Jokowi berbicara bersama saya pemerintah perlu bantu apa? Saya bilang ya pendanaan pak, tetapi saya juga tidak mau PSSI cengeng,” paparnya.