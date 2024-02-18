Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Begini Cara Tingkatkan Jumlah Pengusaha di Indonesia

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |15:15 WIB
Begini Cara Tingkatkan Jumlah Pengusaha di Indonesia
Jumlah Pengusaha Indonesia. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia. Saat ini jumlah pengusaha di Indonesia baru sekira 3,4%

Dengan meningkatkan jumlah pengusaha bisa menopang terwujudnya Indonesia menjadi negara maju sesuai visi Indonesia emas 2045. Saat ini generasi muda didorong untuk menjadi wirausaha baru.

Generasi muda Indonesia saat ini dianggap sebagai generasi yang produktif dan progresif serta memiliki minat besar untuk mengejar profesi impian menjadi seorang entrepreneur.

Menurut survei Kolaborasi bahwa 58,3% responden yang berada di rentang usia produktif memilih menjadi pengusaha atau pebisnis sebagai profesi untuk memperoleh penghasilan dan penghidupan.

Perubahan konsep entrepreneur menciptakan pergeseran paradigma serta perspektif mengenai cara memperoleh penghasilan dan penghidupan di kalangan anak muda. Namun, dalam perjalanannya, sebagian besar anak muda masih memiliki pengetahuan dan modal yang minim untuk mengimplementasikan profesi impian tersebut.

“Melihat bagaimana banyaknya tantangan bagi anak muda saat ini, Sun Entrepreneur kami rancang khusus untuk menjawab berbagai keraguan dan hambatan generasi muda dalam berwirausaha," kata Chief Agency Officer Sun Life Indonesia Shierly Ge dalam keterangan tertulisnya, Jakarta Minggu (18/2/2024).

Nantinya ini menjadi wadah kolaboratif yang memperkaya dan mendukung generasi muda Indonesia untuk menjadi entrepreneur muda di industri asuransi. Menjadi entrepreneur dengan membangun usaha berupa distribusi keagenan mandiri di industri asuransi jiwa adalah salah satu peluang bisnis yang rendah risiko dan tidak membutuhkan modal yang besar.

"Berbisnis lewat distribusi keagenan mandiri itu tidak sekedar menjual produk asuransi saja, tetapi juga memperluas ekspansi bisnis dengan membangun tim keagenan yang dimiliki," sambungnya .

Sun Entrepreneur dirancang untuk mencetak entrepreneur di bidang distribusi keagenan mandiri melalui program pelatihan intensif bersama para profesional di industri asuransi mengenai kewirausahaan, kreativitas, dan pengembangan diri selama 6 bulan.

