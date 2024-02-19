IHSG Akhir Perdagangan Lesu ke Level 7.296

IHSG Melemah di Akhir Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini berbalik arah dengan melemah 38,84 poin atau 0,53% ke level 7.296,70.

Pada penutupan perdagangan, Senin (19/2/2024), terdapat 198 saham menguat, 336 saham melemah dan 242 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,9 triliun dari 16,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,32% ke 1.003,375, indeks JII melemah 0,58% ke 520,591, indeks IDX30 melemah 0,28% ke 510,577 dan indeks MNC36 melemah 0,33% ke 382,372.

Untuk indeks sektoral mayoritas melemah yakni barang baku 1,11%, industri 0,82%, non siklikal 0,15%, siklikal 0,89%, kesehatan 0,44%, keuangan 0,64%, keuangan 0,66%, properti 0,09%, teknologi 0,07%, transportasi turun 0,49%. Sedangkan yang menguat hanya sektor energi 0,06% dan infrasruktur stagnan 0%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk (BBSS) naik 28,21% ke Rp100, PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) naik 22,57% ke Rp505 dan saham PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) naik 21,43% ke Rp204.