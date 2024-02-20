Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Buka Suara soal Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |04:15 WIB
Erick Thohir Buka Suara soal Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis
Subsidi BBM Dipangkas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal Prabowo pangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk makan siang gratis.

Erick turut buka suara mengenai isu pemangkasan anggaran subsidi energi untuk dialokasikan pada pelaksanaan program makan siang gratis.

Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI itu mengatakan belum mengetahui detail informasi langsung dari Prabowo-Gibran. Namun meski demikian, menurut Erick pendanaan atas program tersebut bisa berasal dari berbagai efisiensi.

“Ini yang sedang didorong pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kalau alokasinya dananya kan itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa efisiensinya? Ya nanti, saya tidak berhak bicara itu,” ujar Erick saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip Selasa (20/2/2024).

Erick berpendapat isu pemangkasan anggaran subsidi energi untuk pelaksanaan makan siang gratis baru berupa pembicaraan awal dan belum menjadi satu kebijakan.

Halaman:
1 2
