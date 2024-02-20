Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Lantik Menteri ATR Besok, AHY Calon Terkuat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |17:59 WIB
Jokowi Lantik Menteri ATR Besok, AHY Calon Terkuat
Jokowi Siap Lantik Menkopolhukam dan Menteri ATR. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan pelantikan Menkopolhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN besok.

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).

Meski begitu, Ari tidak mengungkapkan secara rinci siapa saja yang bakal dilantik sebagai Menkopolhukam dan Menteri ATR.

"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya," kata Ari.

Selain pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR, kata Ari, Presiden Jokowi juga akan menyaksikan pengucapan sumpah anggota Komisi Kejaksaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164452/prabowo_subianto-Oqhd_large.jpg
Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Usai Wamenaker Terjaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061414/reshuffle-kabinet-gus-ipul-jadi-mensos-segini-gaji-hingga-fasilitas-mewah-yang-diterima-0url438IkP.jpg
Reshuffle Kabinet: Gus Ipul Jadi Mensos, Segini Gaji hingga Fasilitas Mewah yang Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061370/segini-harta-kekayaan-gus-ipul-mensos-baru-yang-dilantik-hari-ini-AZHUsNqQ7O.jpg
Segini Harta Kekayaan Gus Ipul, Mensos Baru yang Dilantik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/320/3061368/gantikan-risma-jokowi-lantik-gus-ipul-jadi-mensos-hari-ini-LD6qRlCGpI.jpg
Gantikan Risma, Jokowi Lantik Gus Ipul Jadi Mensos Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/320/3052251/reshuffle-menteri-jokowi-di-akhir-masa-jabatan-cek-6-fakta-menariknya-cbWHgh4iHT.jpg
Reshuffle Menteri Jokowi di Akhir Masa Jabatan, Cek 6 Fakta Menariknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051207/reshuffle-menteri-esdm-bahlil-bisa-apa-dengan-waktu-2-bulan-ObvUlaU8mp.jpg
Reshuffle Menteri ESDM, Bahlil Bisa Apa dengan Waktu 2 Bulan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement