Jokowi Lantik Menteri ATR Besok, AHY Calon Terkuat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan pelantikan Menkopolhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN besok.

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).

Meski begitu, Ari tidak mengungkapkan secara rinci siapa saja yang bakal dilantik sebagai Menkopolhukam dan Menteri ATR.

"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya," kata Ari.

Selain pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR, kata Ari, Presiden Jokowi juga akan menyaksikan pengucapan sumpah anggota Komisi Kejaksaan.