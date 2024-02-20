Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha SPBU Keberatan dengan Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Jadi 10%

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |21:03 WIB
Pengusaha SPBU Keberatan dengan Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Jadi 10%
Pengusaha SPBU Keberatan dengan Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan banyak pelaku usaha keberatan dengan keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari yang semula 5% menjadi 10%. Apalagi kebijakan itu minim sosialisasi kepada para pemilik SPBU.

"Kalau PBBKB kita usulkan, kita sampaikan menjadi banyak keberatan dari SPBU niaga, banyak yang keberatan, tahu-tahu dilakukan itu tanpa ada sosialisasi yang cukup bagus," ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Tutuka Ariadji ketika ditemui di Perkantoran Lemigas, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Oleh karena itu, Tutuka meminta agar sosialisasi mengenai PBBKB ini bisa dilakukan dengan benar. Sebab menurutnya, angka 10 persen merupakan angka yang maksimal.

"Jadi kita minta sosialisasi yang benar dulu gitu, karena angka 10 persen itu kan maksimal, kenapa harus 10 persen? itu masih dibicarakan dengan badan usaha niaga," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185548/pajak-2XZ4_large.jpg
DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323/dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement