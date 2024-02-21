Ketua Umum TP PKK Sebut Gerakan Serentak di Sumsel Bisa Jadi Inspirasi Daerah Lain

PALEMBANG - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian mengapresiasi seluruh Gerakan Serentak di Sumatera Selatan. Ia mengatakan adanya program tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain.

“Kita juga berharap bahwa Sumsel dapat menjadi project percontohan bagi nasional, tapi ini salah satu yang terbaik,” ucapnya usai meluncurkan Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan di Karang Anyar, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (21/2/2024).

Sebagaimana diketahui, Provinsi Sumatera Selatan saat ini memiliki lima gerakan serentak, di antaranya, Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS), Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS), Gerakan Pengendalian Inflasi se-Sumatera Selatan (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah se-Sumatera Selatan (GPMSS).

Menurutnya, dengan sederet gerakan serentak tersebut merupakan bukti nyata upaya percepatan pembangunan guna melayani masyarakat.

“Kita mendorong percepatan pembangunan untuk melayani masyarakat, yaitu bedah rumah, sanitasi dan stunting, karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Tri Tito Karnavian.

Ia juga mengungkapkan rasa bahagianya bisa meluncurkan tiga Gerakan Serentak bagi masyarakat Sumsel. Menurutnya, melalui Gerakan Serentak ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama keluarga penerima manfaat.