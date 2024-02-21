Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamen Tiko Ungkap Cara Percepat Sinergi Logistik BUMN

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |17:35 WIB
Wamen Tiko Ungkap Cara Percepat Sinergi Logistik BUMN
Wamen BUMN Tiko soal Sinergi Logistik BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa perlu ada kontinuitas implementasi percepatan peningkatan sinergi dan integrasi logistik.

Hal ini disampaikan Tiko sapaan akrabnya dalam acara pelepasan muatan sinergi pasar pengiriman produk Perhutani untuk ekspor non-kayu.

“Kementerian BUMN kembali membentuk tim untuk percepatan dengan masa kerja satu tahun, agar sinergi logistik BUMN segera terwujud,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyebut pihaknya sangat membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak manapun.

