Wamen Tiko Ungkap Cara Percepat Sinergi Logistik BUMN

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa perlu ada kontinuitas implementasi percepatan peningkatan sinergi dan integrasi logistik.

Hal ini disampaikan Tiko sapaan akrabnya dalam acara pelepasan muatan sinergi pasar pengiriman produk Perhutani untuk ekspor non-kayu.

BACA JUGA: BUMN Garap Food Estate 2 Juta Hektare di Papua Selatan

“Kementerian BUMN kembali membentuk tim untuk percepatan dengan masa kerja satu tahun, agar sinergi logistik BUMN segera terwujud,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2/2024).

Sementara itu, Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro menyebut pihaknya sangat membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak manapun.