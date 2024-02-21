Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bye Uang Tunai, Transaksi QRIS Tembus Rp31,6 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |19:37 WIB
Transaksi QRIS Meningkat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bank Indonesia mencatat transaksi dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh lebih dari 100% secara tahunan dan nilainya mencapai Rp31,65 triliun.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, nilai pada Januari 2024 ini kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat. Hal ini didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

"Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 149,46% (yoy) dan mencapai Rp31,65 triliun, dengan jumlah pengguna 46,37 juta dan jumlah merchant 30,88 juta, yang sebagian besar merupakan UMKM," ujar Perry dalam Pengumuman Hasil RDG BI Edisi Februari 2024, Rabu (21/2/2024).

Perry menuturkan, pada Januari 2024 ini nilai transaksi digital banking tercatat sebesar Rp5.335,33 triliun atau tumbuh 17,19% yoy.

Sedangkan nilai transaksi Uang Elektronik (UE) jelas Perry, meningkat 39,28% secara yoy mencapai Rp83,37 triliun.

