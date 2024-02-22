Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpotensi Koreksi ke 7.349

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya terkoreksi 0,05% ke 7.349 disertai dengan munculnya volume penjualan.

MNC Sekuritas mengatakan, posisi IHSG akan rawan terkoreksi kembali ke rentang area terdekatnya di 7.200-7.302, dengan catatan IHSG belum mampu break resistance di 7.403.

"Kabar baiknya, apabila IHSG mampu break 7.403, maka IHSG berpeluang kembali menguat membentuk label merah untuk menguji 7.420-7.500," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (22/2/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.197, 7.099 dan resistance 7.370, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.