Program Makan dan Susu Gratis Bakal Masuk APBN 2025?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |11:51 WIB
Program Makan dan Susu Gratis Bakal Masuk APBN 2025?
Menko Perekonomian Airlangga soal program makan gratis (Foto: Dok Kemenko Perekonomian)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Adapun setelah itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah menyusun KEM-PPKF yang nantinya sebagai langkah awal dalam perencanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2025.

"Kami berdiskusi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta update kondisi perekonomian global dan nasional," kata Airlangga dalam Instagram resminya, Sabtu (24/2/2024).

Salah satu program yang diusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu makan siang dan susu gratis juga nampaknya akan masuk rancangan APBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembahasan KEM PPKF yang menjadi cikal bakal APBN 2025 juga akan dilakukan dengan pemimpin terpilih nantinya.

