HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Kian Mahal, Begini Curhatan Pedagang

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |13:00 WIB
Harga Beras Kian Mahal, Begini Curhatan Pedagang
Harga Beras Naik
A
A
A

JAKARTA - Harga beras saat ini tidak stabil dan semakin naik, daftar harga beras impor dan lokal saat ini mencapai Rp17 ribu per kilogram.

Salah satu pedagang agen beras Lukman menjelaskan saat ini harga beras sedang tidak stabil. Untuk beras impor sendiri telah mencapai kisaran harga Rp14 ribu hingga Rp14,5 ribu per kilogram.

“Sekarang harga lagi nggak stabil ya. Pasarannya kisaran Rp14 ribu per kilo. Rangenya Rp14 ribu sampai Rp14,5 ribu, kisaran segitu,” jelas Lukman saat diwawancarai oleh Okezone di Pasar Kemiri Muka, Sabtu, (24/2/2024).

Lukman juga mengatakan bahwa dahulu Beras Bangladesh sempat ada di Indonesia, namun sekarang sudah jarang bahkan hampir tidak ada. Saat ini beras impor yang hadir di Indonesia paling banyak berasal dari Thailand, Vietnam dan Pakistan.

“Beras Bangladesh sempat ada yang awal-awal dulu itu, tapi sekarang udah nggak ada, jarang. Sekarang itu tergantung, sekarang kalau yang di pasaran itu macam-macam. Ada Thailand, ada Vietnam, ada Pakistan,” ungkap Lukman.

Halaman:
1 2
