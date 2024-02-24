Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Mahal dan Langka, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |12:49 WIB
Harga Beras Mahal dan Langka, Masyarakat Diminta Tak <i>Panic Buying</i>
Harga Beras Naik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kecenderungan panic buying, terutama dalam pembelian beras secara berlebihan.

“Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying karena memang pemerintah sudah mempersiapkan jauh jauh hari,” kata Arief dikutip Antara, Sabtu (24/2/2024).

Arief menegaskan bahwa stok beras di Indonesia sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah jauh-jauh hari, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan pasokan.

Dia menyebut per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan beras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini realisasinya telah menyentuh angka 107 ribu ton.

Sementara itu untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keseluruhan terdapat 7,5 ribu ton.

