HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Momen Sri Mulyani Bersama Cucu hingga Tuliskan Puisi

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |16:04 WIB
Intip Momen Sri Mulyani Bersama Cucu hingga Tuliskan Puisi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Cucu (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan kebersamaannya dengan cucunya yang berkunjung ke kantor tempatnya bekerja. Momen manis tersebut diunggahnya dalam laman Instagram pribadi miliknya.

Dalam foto yang dibagikan oleh Sri, terlihat dirinya tengah bermain bersama cucu terkecilnya. Terdapat pula foto Sri bersama empat cucunya.

Dikatakan bahwa para cucu Sri Mulyani berkunjung ke tempat kerjanya. Mereka pun menikmati moment kebersamaan di sela jeda kerja Sri.

Sri mengungkapkan rasa bahagiannya dengan seuntas puisi yang ditulis dalam caption postingan instagramnya tersebut.

“Ada tamu sangat istimewa. Membuatku senyum bahagia. Membawa ceria di tempat kerja. Meski hanya sejenak jeda,” tulis Sri Mulyani dalam akun @smindrawati, dikutip Sabtu, (24/2/2024).

