Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pentingnya Manajemen Risiko di Perusahaan

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |19:31 WIB
Pentingnya Manajemen Risiko di Perusahaan
Manajemen Risiko pada Perusahaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan atau entitas bisnis.

Hal ini disampaikan oleh Founder and CEO Rumah Manajemen Risiko dan Restrukturisasi, Muhammad Romli. Menurutnya untuk menghadapi risiko, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana mengelolanya.

Romli juga menekankan bahwa manajemen risiko bukanlah hal yang sulit, tetapi dapat dipelajari dan diterapkan dengan baik. Salah satu contoh adalah kasus Silicon Valley Bank di Amerika Serikat.

Meskipun Bank ini memiliki sistem yang baik dan dianggap sangat bagus, namun mereka tetap mengalami masalah karena lemahnya manajemen risiko. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan perusahaan.

Dia membeberkan tentang beberapa konsep dasar dalam manajemen risiko, seperti identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/320/2879697/perusahaan-yang-hadapi-pkpu-bukan-berarti-korporasi-gagal-8nIAYwvFYu.jpg
Perusahaan yang Hadapi PKPU Bukan Berarti Korporasi Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/17/320/2729055/ptdi-bersama-perusahaan-pea-intensifikan-kerja-sama-di-bidang-dirgantara-dan-teknologi-FypdIYE7CF.jpg
PTDI Bersama Perusahaan PEA Intensifikan Kerja Sama di Bidang Dirgantara dan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/05/18/278/458288/ialAtmzuS0.jpg
PP Akuisisi 4 PLTD Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/03/09/278/433088/rm15xRXeQL.jpg
AEI Berharap PT Mendapat Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2007/12/28/20/71211/
PP Insentif Pajak PT Diharapkan Rampung 2 Januari 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280//ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement