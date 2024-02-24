Pentingnya Manajemen Risiko di Perusahaan

JAKARTA - Manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan atau entitas bisnis.

Hal ini disampaikan oleh Founder and CEO Rumah Manajemen Risiko dan Restrukturisasi, Muhammad Romli. Menurutnya untuk menghadapi risiko, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana mengelolanya.

BACA JUGA: Intip Momen Sri Mulyani Bersama Cucu hingga Tuliskan Puisi

Romli juga menekankan bahwa manajemen risiko bukanlah hal yang sulit, tetapi dapat dipelajari dan diterapkan dengan baik. Salah satu contoh adalah kasus Silicon Valley Bank di Amerika Serikat.

Meskipun Bank ini memiliki sistem yang baik dan dianggap sangat bagus, namun mereka tetap mengalami masalah karena lemahnya manajemen risiko. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan perusahaan.

BACA JUGA: Daftar 10 Sektor Bisnis dan Kota Potensial Naik pada 2024

Dia membeberkan tentang beberapa konsep dasar dalam manajemen risiko, seperti identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.