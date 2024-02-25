Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Profesi Tukang Parkir Pesawat

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |21:01 WIB
Ini Dia Profesi Tukang Parkir Pesawat
Profesi tukang parkir pesawat (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Banyak masyarakat yang baru tahu jika dalam dunia penerbangan sebuah profesi sebagai tukang parkir. Tidak main-main, tugasnya harus memandu parkir pesawat udara di Apron.

Melansir laman instagram @djalaluddin_airport Minggu, (25/2/2024) profesi ini bernama Marshaller. Marshaller merupakan salah satu tuga unit Apron Movement Control (AMC). Marshaller bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemanduan parkir pesawat udara di Apron.

Perlu diketahui, Apron merupakan area beraspal di bandara yang digunakan untuk memarkirkan pesawat.

Ketika ingin melakukan pekerjaannya, 10 menit sebelum pemanduan parkir pesawat, para Marshaller akan melakukan pengecekan Foreign Object Debris (FOD) di area parking stand. Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya keselamatan pelayanan pesawat udara di bandara.

Sebagai Marshaller, mereka harus siap dalam kondisi apapun, dan dalam cuaca apapun harus siap mereka hadapi. Karena Marshaller mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan pesawat terparkir dengan sempurna agar terwujud penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman.

Halaman:
1 2
