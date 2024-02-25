Beras Premium Tak Langka tapi Harganya Meroket

DEPOK - Harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan bahkan stoknya langka. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) menepis adanya isu yang beredar di publik mengenai stok beras di pasar tradisional kosong.

Kepala Bagian Perdagangan Disdagin Depok, Sony Hendro mengatakan stok beras di pasaran tetap ada meski mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

BACA JUGA: 4 Fakta Menarik Bansos Beras Terus Dibagikan di Tengah Mahalnya Harga Beras

“Beras premium dan medium di pasar tradisional tidak kosong, tersedia, tetapi memang harganya di atas HET,” kata Sony dalam keterangannya dikutip, Minggu (25/2/2024).

Sony menjelaskan naiknya harga beras disebabkan karena produsen gabah yang juga menaikkan harga jual. Permasalahan ini, lanjutnya, kerap dibahas setiap rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi daerah tingkat nasional.

BACA JUGA: 5 Fakta Harga Beras Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir

“Untuk beras premium HET-nya Rp13.900 per kilogram (kg), tetapi pedagang pasar jualnya Rp15 ribu-16 ribu per kg. Mereka tidak terikat dengan aturan pemerintah yang harus menjual sesuai HET,” ucapnya.

Sony mengatakan stok beras di ritel minimarket mengalami penurunan. Sedangkan supermarket, beras premium dan medium sudah mulai tersedia kembali.