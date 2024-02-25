Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bendungan Lolak Rp2 Triliun, Jadi Pengendali Banjir hingga Hasilkan Listrik

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |14:35 WIB
Bendungan Lolak Rp2 Triliun, Jadi Pengendali Banjir hingga Hasilkan Listrik
PTPP rampungkan pembangunan bendungan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) merampungkan proyek Bendungan Lolak yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Ini merupakan proyek strategis nasional bernilai Rp2,026 triliun yang dikerjakan pada 2015 sampai 2023.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 16,23 Juta M3, dengan luas genangan sebesar 101,75 hektar.

Bendungan Lolak memiliki manfaat irigasi seluas 2.214 Hektar, Air Baku 500 lt/det, dan dapat mereduksi banjir sampai dengan 29,42%, sekaligus sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dengan kapasitas 2,43 MW.

“Alhamdulillah, satu lagi proyek bendungan yang telah diselesaikan oleh PTPP. Sebelumnya PTPP sudah menyelesaikan beberapa proyek bendungan yang merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu Bendungan Leuwikeris, Bendungan Lausimeme, Bendungan Tamblang, dan Bendungan Tiu Suntuk Paket II,” kata Novel dalam keterangan, dikutip Minggu (25/2/2024).

Saat ini, PSN Bendungan lainnya yang sedang dibangun oleh PTPP antara lain Proyek Bendungan Bagong, Bendungan Way Apu, Bendungan Leuwikeris Lanjutan, dan Bendungan Manikin II yang akan diselesaikan di tahun 2024, serta Proyek Bendungan Bener yang ditargetkan selesai pada tahun 2025.

“Kami optimis dalam menyelesaikan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan target yang telah di tentukan dan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan mutu dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” terangnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
