Caplok 14% Saham, MIND ID Dapat Jatah Posisi Dirut Vale Indonesia

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan, MIND ID menjadi pemegang mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk, usai ditekennya dokumen transaksi pengambilalihan divestasi Vale Indonesia 'Siging of Definitive Transaction Agreement For the Acquisition of PTVI Shares', di Hotel Pullman, Jakarta, hari ini.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan, dengan menjadi pemegang saham mayoritas Vale Indonesia sebesar 34% maka pihaknya mendapatkan kursi Direktur Utama (CEO) dan Direktur Sumber Daya Manusia atau SDM (HR Director).

"CEO dari kami MIND ID, HR Director juga dari MIND ID nantinya, terus nanti ada direksi yang dipilih bersama melalui komite GNRC," ungkap Hendi.

Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang menyampaikan bahwa MIND ID akan memiliki hak untuk menunjuk 3 Komisaris, termasuk komisaris Utama. Selain itu, MIND ID juga berhak memilik Direktur Utama dan Direktur SDM Vale Indonesia.

"Kami telah bersepakat bahwa VCL akan menunjuk Direktur operasional dan juga Direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan ESG. Ini menegaskan bahwa kami tetap ingin agar standard ESG yang selama ini menjadi komitmen VCL tetap dipertahankan, termasuk juga praktek pertambangan terbaik yang selama ini sudah ditunjukkan oleh PT VI," tutur Tiko.