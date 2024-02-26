Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Caplok 14% Saham, MIND ID Dapat Jatah Posisi Dirut Vale Indonesia

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:28 WIB
Caplok 14% Saham, MIND ID Dapat Jatah Posisi Dirut Vale Indonesia
Divestasi Saham Vale Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan, MIND ID menjadi pemegang mayoritas saham PT Vale Indonesia Tbk, usai ditekennya dokumen transaksi pengambilalihan divestasi Vale Indonesia 'Siging of Definitive Transaction Agreement For the Acquisition of PTVI Shares', di Hotel Pullman, Jakarta, hari ini.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengungkapkan, dengan menjadi pemegang saham mayoritas Vale Indonesia sebesar 34% maka pihaknya mendapatkan kursi Direktur Utama (CEO) dan Direktur Sumber Daya Manusia atau SDM (HR Director).

"CEO dari kami MIND ID, HR Director juga dari MIND ID nantinya, terus nanti ada direksi yang dipilih bersama melalui komite GNRC," ungkap Hendi.

Hal ini pun dibenarkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang menyampaikan bahwa MIND ID akan memiliki hak untuk menunjuk 3 Komisaris, termasuk komisaris Utama. Selain itu, MIND ID juga berhak memilik Direktur Utama dan Direktur SDM Vale Indonesia.

"Kami telah bersepakat bahwa VCL akan menunjuk Direktur operasional dan juga Direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan ESG. Ini menegaskan bahwa kami tetap ingin agar standard ESG yang selama ini menjadi komitmen VCL tetap dipertahankan, termasuk juga praktek pertambangan terbaik yang selama ini sudah ditunjukkan oleh PT VI," tutur Tiko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/278/3008944/vale-dapat-perpanjangan-izin-operasi-sampai-2035-YPgSynFuU8.png
Vale Dapat Perpanjangan Izin Operasi Sampai 2035
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/278/2998645/ri-dan-kanada-bakal-jadi-pengendali-vale-indonesia-inco-7B9377Stxw.jpeg
RI dan Kanada Bakal Jadi Pengendali Vale Indonesia (INCO)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/278/2998222/dicaplok-mind-id-vale-indonesia-segera-rights-issue-AmMo8leJ3x.jpg
Dicaplok MIND ID, Vale Indonesia Segera Rights Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/278/2992360/divestasi-saham-vale-rampung-juli-2024-mind-id-dapat-jatah-3-komisaris-2-direksi-HmD8lUDyMv.jpeg
Divestasi Saham Vale Rampung Juli 2024, MIND ID Dapat Jatah 3 Komisaris-2 Direksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/278/2976253/ini-sosok-dirut-vale-usai-diakuisisi-mind-id-dPgEVlPFNs.jpg
Ini Sosok Dirut Vale Usai Diakuisisi MIND ID
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/278/2975793/erick-thohir-langsung-tunjuk-febriany-eddy-jadi-dirut-vale-indonesia-sKCqpG4RSV.jpg
Erick Thohir Langsung Tunjuk Febriany Eddy Jadi Dirut Vale Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement