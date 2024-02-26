Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Fakta Harga Pangan Naik Semua, dari Cabai sampai Beras

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |06:02 WIB
8 Fakta Harga Pangan Naik Semua, dari Cabai sampai Beras
Harga pangan alami kenaikan (Foto: Okezone)




JAKARTA - Harga pangan mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Saat ini harga beras sudah naik menjadi Rp16 ribu untuk jenis beras premium, sedangkan untuk beras medium berada rerata seharga Rp14 ribu lebih per kilogram.

Selain itu, harga cabai merah di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur sudah mencapai Rp100 ribu per kilonya, baik untuk harga cabai merah keriting, maupun harga cabai rawit merah perkilonya.

Berikut Okezone merangkum 8 fakta harga-harga naik semua, dari cabai sampai beras pada Senin, (26/2/2024).

1. Kenaikan Rata-Rata Harga Pangan

Harga Pangan terus mengalami kenaikan, dengan kenaikan harga paling tinggi seperti komoditas telur ayam, cabai hingga daging sapi. Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024, harga rerata nasional untuk telur ayam ras pada hari ini naik 2,46% atau menjadi Rp30.030 per kilogram.

Kenaikan tersebut juga diikuti oleh harga daging ayam ras yang naik 1,72% menjadi Rp37.290 per kilogram.

Selain itu, sekitar dua minggu menjelang bulan Suci Ramadhan, harga daging sapi murni juga mengalami kenaikan 1,11% menjadi Rp135.620 per kilogram.

Harga cabai rawit merah per hari ini naik 1,64% menjadi Rp65.790 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai merah keriting harganya naik 1,26% menjadi Rp66.930 per kilogram.

