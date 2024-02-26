Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rincian Kenaikan Tarif Tol Japek dan MBZ

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |07:48 WIB
Rincian Kenaikan Tarif Tol Japek dan MBZ
Tarif tol japek dan MBZ bakal naik (Foto: Okezone)
JAKARTA – Rincian kenaikan tarif tol Japek dan MBZ. Tarif jalan tol Jakarta-Cikampek dan jalan layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) bakal naik dalam waktu dekat.

Penyesuaian tarif ini diatur melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M2024. "Ada informasi terbaru nih untuk kalian pengguna jalan tol khususnya di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed," tulis akun resmi Jasa Marga, @OFFICIAL_JSMR, dikutip Minggu (25/2/2024).

Namun demikian belum diketahui kapan penyesuaian tarif ini akan berlaku.

Berdasarkan salinan surat keputusan itu, berikut adalah rincian kenaikannya:

1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/ Pondok Gede Timur

- Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500

- Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu

- Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

2. Jakarta IC-Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

- Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500

- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan IV naik dari Rp14.000 menjadi Rp19.000

- Golongan V naik dari Rp14.000 menjadi Rp19.000

